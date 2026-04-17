Украинке отказали во въезде в Польшу из-за радиоактивной 100-долларовой купюры

На польско-украинской границе обнаружили радиоактивную 100-долларовую купюру, из-за чего гражданке Украины отказали во въезде в Польшу.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел на пункте пропуска в Медыке во время плановой проверки. У пограничной службы сработали радиационные датчики, что указывало на повышенный уровень излучения среди вещей одной из пассажирок.

Во время дополнительного осмотра выяснилось, что источником сигнала стала одна из 100-долларовых банкнот.

По данным проверки, уровень радиации на купюре превышал естественный фон примерно в 1905 раз. Анализ показал наличие изотопа, который используется в медицинских целях.

Пограничники поместили банкноту в специальный защитный контейнер и обратились за консультацией в Национальное агентство по атомной энергии.

По информации польской пограничной службы, женщина объяснила, что имела при себе около $10 тысяч, предназначенных для покупки автомобиля.

Однако из соображений безопасности ей отказали во въезде в Польшу, после чего ее вернули в Украину вместе с изъятой купюрой.

Ведомство отметило, что все пункты пропуска оборудованы радиометрическими системами, которые работают круглосуточно, а специальные группы имеют мобильные приборы для выявления источников радиации.

