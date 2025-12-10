У Польщі викрили схему легалізації мігрантів: серед затриманих – українець

Співробітники Центрального бюро розслідувань (CBŚP) та Прикордонної служби (SG) Польщі провели масштабну операцію, внаслідок якої було ліквідовано організовану злочинну групу, що займалася незаконною легалізацією перебування іноземців у Польщі та Європейському Союзі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Під час операції польські правоохоронці затримали 24 особи, серед яких були громадянин Польщі (52 роки) та громадянин України (39 років), які були ймовірними очільниками угруповання.

Слідчі встановили, що члени угруповання, яке діяло в період з 2020 по 2024 рік, використовували підроблені документи, зокрема фіктивні довідки про працевлаштування та декларації про "місце проживання" іноземців. Після цього вони отримували для них польські дозволи на проживання.

Цією схемою могли скористатися до 1,5 тисячі осіб з Узбекистану, Таджикистану, Білорусі, Туркменістану, Киргизстану, Грузії, Туреччини та африканських країн.

Група стягувала плату за свої послуги в розмірі від 3 тисяч до 5 тисяч злотих з особи.

"Завдяки міжнародній співпраці через Європол було встановлено, що щонайменше 20 іноземців, які легалізували своє перебування в Польщі, згодом скоїли злочини в інших країнах ЄС, часто діючи в рамках місцевих злочинних угруповань", – повідомив речник CBŚP Кшиштоф Вжеснявський.

Правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, штампи та великий обсяг документації, понад 40 тисяч злотих та легковий автомобіль вартістю приблизно 120 тисяч злотих, який було вилучено для покриття майбутніх штрафів та пені.

Прокурор висунув 20 затриманим звинувачення в участі в організованій злочинній групі, а ще чотирьом особам – у спільній та узгодженій діяльності.

До звинувачень, серед іншого, входять сприяння перебуванню іноземців з порушенням закону, підробка документів та надання неправдивих свідчень.

На прохання прокурора суд вирішив заарештувати двох підозрюваних – польського та українського ймовірних лідерів угруповання. Інших прокурор залишив під наглядом поліції та заборонив їм виїжджати з країни.

8 грудня у польській столиці Варшаві затримали трьох українців, які мали при собі хакерське обладнання; суд обрав їм запобіжний захід та вирішив взяти їх під варту на три місяці

Нагадаємо, 7 грудня Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.

Перед цим у Польщі ухвалили заочне рішення про арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.

Йдеться про підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави 15-16 листопада.

За висновками слідства, йдеться про диверсію в інтересах Росії. Підозрювані в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин, після чого виїхали до Білорусі.