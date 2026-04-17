Словаччина наступного тижня подасть позов проти ЄС через заборону на імпорт газу з РФ

Словаччина подасть позов проти Європейського Союзу наступного тижня через його рішення зупинити імпорт російського газу та нафти.

Про це оголосили в п’ятницю міністр юстиції Словаччини Борис Суско та прем’єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Заборону на імпорт вони хочуть оскаржити в Суді ЄС.

Словацький уряд турбує той факт, що ЄС ухвалив заборону кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. "Ми заперечуємо проти того, що там, де не було можливості застосувати кваліфіковану більшість, її все ж застосували, і що право країни ЄС на вето було обійдено", – каже прем'єр-міністр.

Словаччина разом з Угорщиною проголосували проти, але інші країни проголосували проти них.

"Регламент діє, і ми повинні готуватися до остаточного відключення Словаччини від газу та нафти зі сходу", – сказав Фіцо.

Суско додав, що наразі вони доопрацьовують формулювання позову. "Його подадуть наступного тижня", – уточнив він.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз взяв курс на повну енергетичну незалежність від Москви, закріплену в плані REPowerEU. Тільки дві країни ЄС – Угорщина і Словаччина – наполягають на продовженні купівлі дешевих російських енергоносіїв всупереч єдиній лінії ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 лютого стала чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

