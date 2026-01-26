Словаччина слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ

Словаччина офіційно оголосила про намір оскаржити в Суді ЄС рішення Європейського Союзу щодо повної зупинки імпорту російського газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, його заяву наводять в МЗС країни, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС зазначили, що Словаччина на засіданні Ради ЄС проголосувала проти регламенту REPower EU про поступове припинення імпорту російського газу та висловила свої застереження.

Глава словацького МЗС наголосив, що його країна не готова до різкого розриву енергетичних зв’язків із Москвою.

"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальні можливості та конкретні обставини окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів. Тому Словаччина звернеться до Суду ЄС і розпочне процедуру, спрямовану на скасування цього регламенту", – заявив Бланар.

Словаччина стала другою країною, яка відкрито виступила проти енергетичної стратегії ЄС. Раніше про аналогічний крок оголосив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, який пообіцяв судитися щодо цього рішення. Угорський уряд звинуватив Єврокомісію у використанні "юридичних трюків" для обходу права вето.

26 січня країни ЄС остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу – його мають втілити до кінця 2027 року.