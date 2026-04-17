Словакия на следующей неделе подаст иск против ЕС из-за запрета на импорт газа из РФ

Словакия на следующей неделе подаст иск против Европейского Союза из-за его решения остановить импорт российского газа и нефти.

Об этом объявили в пятницу министр юстиции Словакии Борис Суско и премьер-министр Роберт Фицо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Запрет на импорт они хотят обжаловать в Суде ЕС.

Словацкие власти беспокоит тот факт, что ЕС принял запрет квалифицированным большинством, а не единогласно. "Мы возражаем против того, что там, где не было возможности применить квалифицированное большинство, его все же применили, и что право страны ЕС на вето обошли", – говорит премьер-министр.

Словакия вместе с Венгрией проголосовали против, но другие страны проголосовали против них.

"Регламент действует, и мы должны готовиться к окончательному отключению Словакии от газа и нефти с востока", – сказал Фицо.

Суско добавил, что сейчас они дорабатывают формулировку иска. "Его подадут на следующей неделе", – уточнил он.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз взял курс на полную энергетическую независимость от Москвы, закрепленную в плане REPowerEU. Только две страны ЕС – Венгрия и Словакия – настаивают на продолжении покупки дешевых российских энергоносителей вопреки единой линии ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступил в силу отказ ЕС от российского газа в 2027 году, первые контракты отменят с 25 апреля 2026-го.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Больше читайте в статье: Без шансов для российского газа: почему ЕС уже не вернется к энергетическому сотрудничеству с РФ.