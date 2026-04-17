"Тримайтеся подалі": Трамп відкинув допомогу країн НАТО щодо Ормузької протоки

В той час, коли лідери збираються у Парижі для координації заходів гарантування безпеки в Ормузькій протоці, президент США Дональд Трамп заявив союзникам по НАТО, щоб вони трималися подалі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп відкинув будь-яку пропозицію допомоги з боку союзників по НАТО.

"Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці вирішилася, мені зателефонували з НАТО і запитали, чи не потрібна нам допомога. Я СКАЗАВ ЇМ ТРИМАТИСЯ ПОДАЛІ, ХІБА ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ НАПОВНИТИ СВОЇ КОРАБЛІ НАФТОЮ. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно, – паперовий тигр!" – написав президент США.

Варто зазначити, що зустріч у Парижі проходить на тлі того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Трамп раніше заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.