"Держитесь подальше": Трамп отверг помощь стран НАТО по Ормузскому проливу

В то время, когда лидеры собираются в Париже для координации мер обеспечения безопасности в Ормузском проливе, президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО, чтобы они держались подальше.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп отверг любое предложение помощи со стороны союзников по НАТО.

"Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, не нужна ли нам помощь. Я СКАЗАЛ ИМ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ, РАЗВЕ ЧТО ОНИ ХОТЯТ НАПОЛНИТЬ СВОИ КОРАБЛИ НЕФТЬЮ. Они оказались ни на что не годными, когда это было нужно, – бумажный тигр!" – написал президент США.

Стоит отметить, что встреча в Париже проходит на фоне того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое объявление заявил, что блокада иранских портов "будет оставаться в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".

Трамп ранее заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.