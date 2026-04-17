Трамп: Іран відкрив Ормузьку протоку

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран відкрив Ормузьку протоку.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 17 квітня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Після цього Трамп заявив у себе в соцмережах, що Іран відкрив Ормузьку протоку, яку назвав "Іранською".

"Іран щойно оголосив, що Іранська протока повністю відкрита і готова до вільного проходження", – написав американський президент.

ОНОВЛЕНО О 16:40. У новому дописі Трамп заявив, що Ормузька протока "готова до роботи ти повного проходу суден".

Втім, за його словами, блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

"Цей процес повинен пройти дуже швидко, оскільки більшість питань уже вирішено шляхом переговорів", – додав Трамп.

Агентство Bloomberg 16 квітня повідомляло, що Вашингтон і Тегеран розглядають можливість продовження перемир'я на два тижні.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "майже завершилася".

Також ЗМІ писали, що Іран та Сполучені Штати досягли прогресу у переговорах за посередництва Пакистану, але між сторонами досі залишаються значні розбіжності, зокрема щодо ядерних амбіцій Тегерана.