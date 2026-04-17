Зеленський: розраховуємо почати навчання пілотів на шведських Gripen цьогоріч

Україна розраховує на початок підготовки українських пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спільних зі шведським монархом Карлом XVI Густавом заяв для преси у Львові, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Швеції за нову програму посилення захисту українського неба і розбудову майбутнього українського повітряного флоту.

"Також вдячні за нову програму посилення захисту нашого неба, щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків шведського виробництва, літаків Gripen. Ми дуже розраховуємо – про це будемо говорити сьогодні з Його Величністю, – що вже наші пілоти почнуть тренування, навчання цього року", – сказав він.

Нагадаємо, в уряді України очікують, що завод виробника Gripen в Україні з’явиться у 2033 році, а самі літаки – "значно раніше".

Зеленський раніше говорив, що перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.