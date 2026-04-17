Зеленский: рассчитываем начать обучение пилотов на шведских Gripen в этом году

Украина рассчитывает начать подготовку украинских пилотов на шведских истребителях Gripen уже в этом году.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместных со шведским монархом Карлом XVI Густавом заявлений для прессы во Львове, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Швецию за новую программу усиления защиты украинского неба и развитие будущего украинского воздушного флота.

"Также благодарны за новую программу усиления защиты нашего неба, касающуюся нашего будущего современного воздушного флота из самолетов шведского производства, самолетов Gripen. Мы очень рассчитываем – об этом будем говорить сегодня с Его Величеством, – что уже наши пилоты начнут тренировки, обучение в этом году", – сказал он.

Напомним, в правительстве Украины ожидают, что завод производителя Gripen в Украине появится в 2033 году, а сами самолеты – "значительно раньше".

Зеленский ранее говорил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.