ЗМІ: ЄС проведе навчальні імітації застосування положення про взаємну допомогу в разі нападу

ЄС має намір відпрацювати, як він реагуватиме, якщо одна з його країн зазнає нападу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця ЄС.

У рамках першої операції такого роду головна європейська дипломатка Кая Каллас наступного місяця має наглядати за так званими "настільними" навчаннями, щоб з’ясувати, як на практиці працюватиме положення про взаємну допомогу блоку, стаття 42.7, повідомив високопосадовець ЄС. План полягає в тому, щоб перевірити політичну, а не військову реакцію блоку.

"Після цього ми проведемо навчання з міністрами [оборони], щоб побачити, як це працює на практиці", – сказав посадовець.

Ця стаття передбачає, що якщо член ЄС стикається з "збройною агресією", інші члени зобов'язані надати йому "допомогу та підтримку всіма доступними засобами". Стаття не уточнює, чи включає така допомога військову реакцію, і містить формулювання, що стосуються нейтральних держав, таких як Австрія та Ірландія.

Моделювання відбудеться в Комітеті ЄС з політичних питань та безпеки, до складу якого входять впливові дипломати ЄС.

Більшість членів ЄС також входять до НАТО і тому підпадають під дію статті 5 про взаємну оборону, яка прямо згадує застосування військової сили для надання допомоги іншим підписантам.

Однак трансатлантичні напруження, зокрема погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію, похитнули віру в статтю 5 і викликали поновлення інтересу до механізмів безпеки ЄС.

Ще одним фактором, що сприяє зацікавленості у статті 42.7, є підвищений ризик нападу на держави ЄС.

Після того, як у березні Кіпр став мішенню для дронів, запущених з Лівану, саме ця країна висловила зацікавленість у вивченні того, як стаття 42.7 працюватиме на практиці, зазначив високопосадовець. Наступного тижня на Кіпрі відбудеться саміт лідерів ЄС.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.