СМИ: ЕС проведет учебные симуляции применения положения о взаимной помощи в случае нападения

ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

В рамках первой операции такого рода главная европейская дипломатка Кая Каллас в следующем месяце должна будет наблюдать за так называемыми "настольными" учениями, чтобы выяснить, как на практике будет работать положение о взаимной помощи блока, статья 42.7, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. План заключается в том, чтобы проверить политическую, а не военную реакцию блока.

"После этого мы проведем учения с министрами [обороны], чтобы увидеть, как это работает на практике", – сказал чиновник.

Эта статья предусматривает, что если член ЕС сталкивается с "вооруженной агрессией", другие члены обязаны оказать ему "помощь и поддержку всеми доступными средствами". Статья не уточняет, включает ли такая помощь военную реакцию, и содержит формулировки, касающиеся нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия.

Моделирование состоится в Комитете ЕС по политическим вопросам и безопасности, в состав которого входят влиятельные дипломаты ЕС.

Большинство членов ЕС также входят в НАТО и поэтому подпадают под действие статьи 5 о взаимной обороне, которая прямо упоминает применение военной силы для оказания помощи другим участникам.

Однако трансатлантические напряжения, в частности угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, пошатнули веру в статью 5 и вызвали возобновление интереса к механизмам безопасности ЕС.

Еще одним фактором, способствующим интересу к статье 42.7, является повышенный риск нападения на государства ЕС.

После того, как в марте Кипр стал мишенью для дронов, запущенных из Ливана, именно эта страна выразила заинтересованность в изучении того, как статья 42.7 будет работать на практике, отметил высокопоставленный чиновник. На следующей неделе на Кипре состоится саммит лидеров ЕС.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.