У Франції сімом молдованам присудили штрафи за "українські графіті" з трунами

Сім громадян Молдови отримали штрафи від €1 тис. до €10 тис. за нанесення на будівлі в Парижі графіті із зображенням трун, які пов’язані з війною в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Actu.fr.

Вирок 16 квітня виніс виправний суд Парижа. П’ятеро фігурантів отримали штрафи по €1 тис., один – €7 тис., ймовірний організатор – €10 тис. Жоден з них не був присутній на засіданні, яке відбулося 23 лютого.

При цьому суд виправдав їх за основним звинуваченням – "деморалізація армії", за яким прокуратура Франції вимагала тюремного ув’язнення.

"Ми задоволені цим рішенням, яке справедливо виключає склад злочину про деморалізацію армії, що втратив актуальність з часів Алжирської війни, і сподіваємося, що воно стане прецедентом", – заявили адвокати захисту Еммануель де Дінешен і Луї Глорія.

Інциденти сталися в червні 2024 року в Парижі. 7 червня на будівлях Національних зборів Франції з’явилися графіті із зображенням труни та написом "французькі військові в Україні". Через 15 днів аналогічні написи з’явилися на будівлях AFP і Le Figaro з гаслами Stop the death now! ("Зупиніть смерть зараз!") і Mriya Ukraine ("Мрія України"). Також в інших місцях Парижа нанесли графіті з труною з крилами літака і написом "Міражі для України".

Справа входить до серії розслідувань про можливе іноземне втручання у Франції. Йдеться, зокрема, про нанесення зірок Давида в Паризькому регіоні, червоних відбитків рук на Меморіалі Голокосту та розміщення свинячих голів біля мечетей.

Експерти та спецслужби регулярно пов'язують ці акції з Росією, яка заперечує будь-яку причетність.

Паралельно з графіті з трунами у Франції розслідували схожий інцидент, коли біля підніжжя Ейфелевої вежі було виявлено п'ять трун з написом "Французькі солдати в Україні".

Мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – яке першим порушила саме Франція.

Парижу згодом доводилось не раз спростовувати російські фейки про "французьких найманців" в Україні.