Франція спростувала фейк про відправку своїх військ в Україну

Франція офіційно спростувала поширену напередодні інформацію про розгортання в українському місті Слов'янськ перших 100 військових Іноземного легіону.

Про це йдеться у дописі МЗС Франції у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Напередодні портал Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна писав про відправлення близько сотні солдатів Іноземного легіону, яких нібито розмістили в Слов'янську для підтримки 54 бригади ЗСУ.

Цю інформацію поширили деякі українські ЗМІ.

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"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають, доказ. Ні, Франція не вводила війська в Україну", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.