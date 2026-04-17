Во Франции семерым молдаванам назначили штрафы за "украинские граффити" с гробами

Семь граждан Молдовы получили штрафы от 1 тыс. до 10 тыс. евро за нанесение на здания в Париже граффити с изображением гробов, связанных с войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Actu.fr.

Приговор 16 апреля вынес исправительный суд Парижа. Пятеро фигурантов получили штрафы по 1 тыс. евро, один – 7 тыс. евро, предполагаемый организатор – 10 тыс. евро. Ни один из них не присутствовал на заседании, которое состоялось 23 февраля.

При этом суд оправдал их по основному обвинению – "деморализация армии", по которому прокуратура Франции требовала тюремного заключения.

"Мы удовлетворены этим решением, которое справедливо исключает состав преступления о деморализации армии, утратившего актуальность со времен Алжирской войны, и надеемся, что оно станет прецедентом", – заявили адвокаты защиты Эммануэль де Динешен и Луи Глория.

Инциденты произошли в июне 2024 года в Париже. 7 июня на зданиях Национальных собраний Франции появились граффити с изображением гроба и надписью "французские военные в Украине". Через 15 дней аналогичные надписи появились на зданиях AFP и Le Figaro с лозунгами Stop the death now! ("Остановите смерть сейчас!") и Mriya Ukraine ("Мечта Украины"). Также в других местах Парижа нанесли граффити с гробом с крыльями самолета и надписью "Миражи для Украины".

Дело входит в серию расследований о возможном иностранном вмешательстве во Франции. Речь идет, в частности, о нанесении звезд Давида в Парижском регионе, красных отпечатков рук на Мемориале Холокоста и размещении свиных голов возле мечетей.

Эксперты и спецслужбы регулярно связывают эти акции с Россией, которая отрицает любую причастность.

Параллельно с граффити с гробами во Франции расследовали похожий инцидент, когда у подножия Эйфелевой башни было обнаружено пять гробов с надписью "Французские солдаты в Украине".

Мотив задержанных пока неясен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению отправки западных войск в Украину – которое первым подняла именно Франция.

Парижу впоследствии приходилось не раз опровергать российские фейки о "французских наемниках" в Украине.