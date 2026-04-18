Рютте переконаний, що Трамп не виведе США з НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає малоймовірним вихід США з Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю Welt am Sonntag.

Ця заява Рютте пролунала на тлі постійної критики з боку президента США Дональда Трампа на адресу НАТО через небажання допомогти йому у війні проти Ірану.

"Я не бачу ймовірності того, щоб США покинули НАТО", – заявив генсек Альянсу.

Однак він додав, що очевидно: нам потрібна "сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО".

"Президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування", – додав Рютте.

З метою кращого захисту Європи він закликав до зміцнення оборонної промисловості.

"Це має вирішальне значення для підтримання нашої стримувальної сили та оборони", – додав генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що в інвестиціях в оборонну промисловість немає нічого поганого: "Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці".

Він також зазначив, що ядерний захист Європи з боку США не викликає сумнівів.

"Американська ядерна парасолька – це головна гарантія безпеки тут, у Європі. І я переконаний, що так і залишиться", – підкреслив Рютте.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Він також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.

Держсекретар Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані США переглянуть необхідність членства у НАТО.