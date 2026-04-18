Рютте убежден, что Трамп не выведет США из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает маловероятным выход США из Североатлантического альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag.

Это заявление Рютте прозвучало на фоне постоянной критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес НАТО из-за нежелания помочь ему в войне против Ирана.

"Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО", – заявил генсек Альянса.

Однако он добавил, что очевидно: нам нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО".

"Президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование", – добавил Рютте.

С целью лучшей защиты Европы он призвал к укреплению оборонной промышленности.

"Это имеет решающее значение для поддержания нашей сдерживающей силы и обороны", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Рютте подчеркнул, что в инвестициях в оборонную промышленность нет ничего плохого: "Скажите своим банкам и пенсионным фондам, что они могут инвестировать в оборону. Оборонная промышленность играет центральную роль, чтобы мы могли продолжать жить в безопасности".

Он также отметил, что ядерная защита Европы со стороны США не вызывает сомнений.

"Американский ядерный зонтик – это главная гарантия безопасности здесь, в Европе. И я убежден, что так и останется", – подчеркнул Рютте.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Он также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.

Госсекретарь Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране США пересмотрят необходимость членства в НАТО.