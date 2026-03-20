Трамп назвав НАТО "боягузами" через війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував НАТО, назвавши союзників "боягузами" через те, що вони не долучаються до військової операції США з розблокування Ормузької протоки.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Американський президент висловив обурення країнами НАТО, які не хочуть втручатися в війну проти Ірану, але при цьому скаржаться на зростання світових цін на нафту.

Трамп також назвав Альянс "паперовим тигром", що означає, що він лише виглядає могутнім, а насправді є слабким та вразливим.

"Без США НАТО – ЦЕ ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю. Тепер, коли ця боротьба ВИГРАНА у військовому плані, причому для них це не несе майже ніякої небезпеки, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки – це простий військовий маневр, який і є єдиною причиною високих цін на нафту", – написав Трамп.

Він назвав потенційну операцію в Ормузькій протоці "легкою" та з "незначним ризиком". Глава Білого дому також заявив, що США запам’ятають цей крок з боку союзників.

Днями Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися у війну проти Ірану на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку. Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

19 березня Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

