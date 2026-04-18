Іран знову перекрив Ормузьку протоку, бо США не зняли блокаду їхніх портів

В Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою "повернувся до попереднього стану" на тлі конфлікту зі США щодо морської блокади іранських портів.

У заяві, опублікованій іранськими ЗМІ, оперативне командування іранських збройних сил "Хатам аль-Анбія" назвало блокаду портів з боку США "піратством".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і цей стратегічний водний шлях перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил", – йдеться в заяві.

Іранські військові додали, що доки США "не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що прямують з Ірану до пунктів призначення та з пунктів призначення назад до Ірану, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стані".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Однак президент США Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".