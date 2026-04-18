Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, поскольку США не сняли блокаду их портов
В Иране сообщают о возобновлении блокады Ормузского пролива, поскольку США отказались снять морскую блокаду иранских портов в Персидском заливе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Иран объявил, что контроль над Ормузским проливом "вернулся к прежнему состоянию" на фоне конфликта с США по поводу морской блокады иранских портов.
В заявлении, опубликованном иранскими СМИ, оперативное командование иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" назвало блокаду портов со стороны США "пиратством".
"По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил", – говорится в заявлении.
Иранские военные добавили, что пока США "не восстановят полную свободу судоходства для судов, следующих из Ирана в пункты назначения и из пунктов назначения обратно в Иран, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем и в прежнем состоянии".
Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.
Однако президент США Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".