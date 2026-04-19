У Берліні знову сталося масштабне відключення електроенергії – приблизно через три місяці після масштабного блекауту, який вразив південний захід міста.

Як повідомив оператор мережі Stromnetz Berlin GmbH

Як повідомив оператор мережі Stromnetz Berlin GmbH, інцидент стався у районі Ніколазе 18 квітня, близько 22:00 та зачепив 1 314 домогосподарств.

Вже близько 22:40 частину споживачів почали підключати, а повністю електропостачання відновили приблизно о 23:35. Причини аварії наразі залишаються невідомими.

Під час інциденту поліція посилила патрулювання в ураженій зоні, щоб убезпечити мешканців та оперативно реагувати на можливі звернення.

Нагадаємо, через пожежу кабельного мосту у Берліні 50 тисяч домівок та понад дві тисячі підприємств на кілька днів залишились без електропостачання у січні.

Згодом ліворадикальна організація Vulkangruppe взяла на себе відповідальність за підпал. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування щодо членства у терористичній організації, диверсії, підпалі та порушенні роботи інфраструктури.

