В Берлине снова произошло масштабное отключение электроэнергии – примерно через три месяца после масштабного блэкаута, который затронул юго-запад города.

Как сообщил оператор сети Stromnetz Berlin GmbH, инцидент произошел в районе Николазе 18 апреля, около 22:00, и затронул 1 314 домохозяйств.

Уже около 22:40 часть потребителей начали подключать, а полностью электроснабжение восстановили примерно в 23:35. Причины аварии пока остаются неизвестными.

Во время инцидента полиция усилила патрулирование в зоне происшествия, чтобы обеспечить безопасность жителей и оперативно реагировать на возможные обращения.

Напомним, из-за пожара кабельного моста в Берлине 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на несколько дней остались без электроснабжения в январе.

Впоследствии леворадикальная организация Vulkangruppe взяла на себя ответственность за поджог. Федеральная прокуратура Германии начала расследование по факту членства в террористической организации, диверсии, поджога и нарушения работы инфраструктуры.

