Трамп: США не потрібна Ормузька протока
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не потрібна Ормузька протока, та закликав інші країни взяти ініціативу для її розблокування.
Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив у своєму звернення до нації.
Американський президент заявив, що США "перебувають у чудовій формі", оскільки не імпортують нафту через Ормузьку протоку, яку заблокував Іран.
Він запевнив, що Вашингтон не потребує відновлення проходу протокою, а отже про неї мають піклуватися ті країни, які її використовують.
"Сполучені Штати майже не імпортують нафту через Ормузьку протоку і не будуть її імпортувати в майбутньому. Нам вона не потрібна… І країни світу, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні піклуватися про цю протоку. Вони повинні берегти її. Вони повинні захопити її та берегти. Вони могли б зробити це легко", – сказав Трамп.
Він зазначив, що США "можуть бути корисними" у такій операції, але ініціатива має походити від інших країн. Американський лідер також порадив їм купувати нафту у Вашингтона, або ж "піти і забрати" її в Ормузькій протоці.
"Тож до тих країн, які не можуть отримати паливо, багато з яких відмовляються брати участь в обезголовленні Ірану – нам довелося зробити це самостійно – у мене є пропозиція. № 1, купуйте нафту у Сполучених Штатів Америки. У нас її вдосталь. У нас її так багато. І по-друге, наберіться трохи запізнілої сміливості. Треба було зробити це раніше. Треба було зробити це разом з нами, як ми просили. Ідіть прямо і просто візьміть її, захистіть її, використовуйте її для себе", – наголосив глава Білого дому.
Він запевнив, що така операція нібито має бути легкою, оскільки Іран "фактично знищений". В іншому разі, за словами Трампа, протока "відкриється природним шляхом" після завершення військових дій.
Нагадаємо, питання розблокування Ормузької протоки спричинило нову хвилю напруженості у відносинах між США та союзниками по НАТО. Трамп наполягає, щоб країни, передусім європейські, долучилися до військового захисту протоки.
Напередодні Трамп заявив у інтерв'ю британській газеті The Telegraph, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Північноатлантичний альянс він назвав "паперовим тигром".
А за даними Financial Times, президент США пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.