У Литві під час потужної грози зафіксували три торнадо

Ввечері 5 червня територією Литви пронеслася сильна негода, під час якої, за попередніми даними, могли утворитися щонайменше три торнадо.

Про це повідомила Литовська гідрометеорологічна служба, пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, погодні явища супроводжувалися короткочасними, але інтенсивними зливами, грозами, поривчастим вітром і місцями градом. У деяких районах пориви вітру досягали 15–16 м/с, а інтенсивність опадів перевищувала 15 мм за 12 годин.

Фото: LRT

Кадри, зняті в Каунасі, Укмергеському районі та Казлу-Руді, демонструють потужні вихори, які місцеві жителі фіксували з різних точках.

У Каунасі зафіксовано пошкодження інфраструктури: сильний вітер зірвав дах із будівлі, а в різних районах повалено дерева. За даними енергетичної компанії ESO, через негоду близько 8 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Фото: LRT

Пожежно-рятувальні служби повідомили про 16 виїздів, пов’язаних із ліквідацією наслідків бурі. Усі інциденти стосувалися повалених дерев, що перекривали дороги.

Фото: LRT

Метеорологи зазначають, що ніч після бурі також залишалася нестабільною – у багатьох регіонах продовжувалися дощі та грози.

Нещодавно в Римі негода спричинила падіння дерев, затоплення та серйозні перебої в русі транспорту.

Минулого літа у серпні смерч пройшов в районі польського міста Гнєзно, перекинувши щонайменш кілька автомобілів.

Через смерч у жовтні 2025 року неподалік Парижа загинула одна людина.