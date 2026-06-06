Турецьке рибальське судно "зазнало нападу" поблизу окупованого Криму: є загиблий

Рибальське судно під турецьким прапором "зазнало нападу" і затонуло біля північного узбережжя Чорного моря, внаслідок чого є загиблий та поранені моряки.

Про це повідомила у п’ятницю, 5 червня, берегова охорона Туреччини, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою командування берегової охорони, судно Duru 67 "зазнало нападу" на захід від окупованого Росією Севастополя в п’ятницю, 5 червня. У заяві не наведено додаткових подробиць щодо нападу.

П’ятьох поранених моряків врятував інший траулер Burak Kaya, але один з них помер на шляху до Туреччини.

Судно берегової охорони з медичною бригадою на борту наздогнало Burak Kaya за близько 213 кілометрів на північ від турецького порту Інеболу, і постраждалих підняли на борт.

Як зазначається, після 15-годинного зворотного рейсу поранених доставили до лікарні в столиці провінції Кастамону.

Як пише AP, директор провінційного управління охорони здоров’я Февзі Явузилмаз зазначив, що вони отримали осколкові поранення, а одному з них на борту судна берегової охорони зробили невелику операцію.

"Двоє наших пацієнтів мають відносно легкі поранення, а двоє – дещо серйозніші", – сказав він.

Наприкінці березня писали, що в Чорному морі за 15 миль від Стамбульської протоки стався вибух на танкері "тіньового флоту" РФ ALTURA, завантаженому сирою нафтою з Росії, влада каже про удар безпілотником.

Після цього Туреччина висловила стурбованість нападом на турецький нафтовий танкер у Чорному морі, попередивши, що інцидент становить серйозні ризики для безпеки на морі і може свідчити про небезпечне розширення регіонального конфлікту.