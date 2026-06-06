ЗМІ: Буданов та глава Міноборони Польщі зустрінуться та обговорять скандал з "Героями УПА"

Глава Офісу президента України Кирило Буданов у суботу, 6 червня, у Польщі зустрінеться міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Очікується, що головною темою переговорів стане спроба пом'якшити напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом тлі скандалу після рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

Як зазначило польське радіо, Міністерство оборони країни не розкриває подробиць зустрічі. Втім, очікується, що сьогоднішні переговори в Міністерстві національної оборони також будуть значною мірою присвячені цьому питанню.

Зазначається, що польська сторона "хоче чітко донести свою позицію щодо згадок про УПА в українському публічному та військовому дискурсі".

Зазначимо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький в п'ятницю зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.