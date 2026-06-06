Косніяк-Камиш після зустрічі з Будановим: "Є межі, які не можна перетинати"

У суботу, 6 червня, глава Офісу президента України Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

Про це Косніяк-Камиш написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Глава Міноборони Польщі заявив, що його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки.

"Але коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", – сказав він.

За його словами, під час зустрічі із Будановим, він "чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА".

"Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – додав Косніяк-Камиш.

Зазначимо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький в п'ятницю зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.