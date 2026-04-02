Трамп: США не нужен Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив, и призвал другие страны взять на себя инициативу по его разблокированию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил в своем обращении к нации.

Американский президент заявил, что США "находятся в отличной форме", поскольку не импортируют нефть через Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

Он заверил, что Вашингтону не нужно восстановление прохода через пролив, а значит, о нем должны заботиться те страны, которые его используют.

"Соединенные Штаты почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не будут ее импортировать в будущем. Нам она не нужна… И страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны заботиться об этом проливе. Они должны беречь его. Они должны захватить его и беречь. Они могли бы сделать это легко", – сказал Трамп.

Он отметил, что США "могут быть полезны" в такой операции, но инициатива должна исходить от других стран. Американский лидер также посоветовал им покупать нефть у Вашингтона или же "пойти и забрать" ее в Ормузском проливе.

"Поэтому тем странам, которые не могут получить топливо, многие из которых отказываются участвовать в обезглавливании Ирана – нам пришлось сделать это самостоятельно – у меня есть предложение. № 1, покупайте нефть у Соединенных Штатов Америки. У нас ее в избытке. У нас ее так много. И во-вторых, наберитесь немного запоздалой смелости. Надо было сделать это раньше. Надо было сделать это вместе с нами, как мы просили. Идите прямо и просто возьмите ее, защитите ее, используйте ее для себя", – подчеркнул глава Белого дома.

Он заверил, что такая операция якобы должна быть легкой, поскольку Иран "фактически уничтожен". В противном случае, по словам Трампа, пролив "откроется естественным путем" после завершения военных действий.

Напомним, вопрос разблокирования Ормузского пролива вызвал новую волну напряженности в отношениях между США и союзниками по НАТО. Трамп настаивает, чтобы страны, прежде всего европейские, присоединились к военной защите пролива.

Накануне Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. Североатлантический альянс он назвал "бумажным тигром".

А по данным Financial Times, президент США пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.