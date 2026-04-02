Президент Сербии проведет "общественный диалог" на фоне протестов

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 3 апреля, начнет "общественный диалог", который призван вывести страну из политического кризиса.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Администрация Вучича сообщила, что в пятницу президент страны встретится с представителями пророссийского Движения социалистов и лидерами партий боснийского и венгерского национальных меньшинств и проведет "общественный диалог" с ними.

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что темами обсуждения станут призывы к досрочным парламентским выборам и отношения Сербии с Европейским Союзом.

Отметим, такое решение приняли на фоне того, как во вторник, 31 марта, сотни сербских студентов столкнулись с полицией во время акции протеста против обыска полицией офисов Белградского университета.

Как известно, антиправительственные протесты охватили Сербию с декабря 2024 года, когда 16 человек погибли в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Новый Сад.

В частности, в прошлом марте огромные толпы собрались в центре Белграда на митинг, который считался кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента страны Александара Вучича.

