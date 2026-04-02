В ЕС рассказали, кто стоял за недавней кибератакой на Еврокомиссию

Внутренняя команда по кибербезопасности Европейского Союза заявила, что группа киберпреступников под названием ShinyHunters похитила личные данные во время недавней кибератаки на облачную инфраструктуру Европейской комиссии.

Об этом говорится в заявлении от 2 апреля, пишет "Европейская правда".

В подробном техническом сообщении Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации ЕС (CERT-EU) отметила, что злоумышленники похитили личные данные, в частности "имена, адреса электронной почты и содержание писем", когда в марте произошел взлом облачных сервисов исполнительного органа ЕС.

"Группа ShinyHunters обнародовала похищенные данные на своем сайте с утечками в даркнете. Опубликованный набор данных имел размер примерно 91,7 ГБ в сжатом виде (340 ГБ в несжатом)", – заявили в CERT-EU.

Как сообщается, группа ShinyHunters была ответственна за масштабный взлом нидерландского телекоммуникационного оператора в феврале и входит в состав более широкой группы, которая взяла на себя ответственность за взлом Jaguar Land Rover, нанесший в прошлом году ущерб экономике Великобритании на сумму примерно 2,2 млрд евро.

Напомним, недавно Совет Европейского Союза ввел санкции против юридических и физических лиц, ответственных за кибератаки, направленные против государств-членов ЕС и партнеров Евросоюза.

В феврале европейский комиссар по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен заявила, что Европа должна иметь возможность проводить наступательные операции в киберпространстве, ведь одного сдерживания уже недостаточно.

Как сообщалось, в Германии Левая партия заявила об атаке русскоязычных хакеров на ИТ-системы своей штаб-квартиры.