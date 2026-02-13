Єврокомісарка: ЄС потрібна кіберзброя

Європейська комісарка з питань з питань цифрових і передових технологій Генна Вірккунен заявила, що Європа повинна мати змогу здійснювати наступальні операції у кіберпросторі, адже одного стримування більше недостатньо.

Про це, як пише "Європейська правда", єврокомісарка заявила в інтерв’ю Politico.

Роками посадовці ЄС та лідери держав-членів утримувалися від публічних заяв про підтримку наступальних кібероперацій, відомих як "злом у відповідь", через побоювання, що такі операції можуть спровокувати ескалацію з боку Китаю та Росії.

Але останнім часом держави Євросоюзу, включаючи Німеччину, Латвію та інші, підтримують ідею проведення таких операцій.

"Недостатньо просто захищатися. Нам також потрібна наступальна спроможність", – заявила Вірккунен в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Європейська комісія також згадала про необхідність як оборонних, так і наступальних кіберможливостей у своїй Білій книзі з питань оборони, оприлюдненій у грудні.

Вірккунен сказав, що Комісія також визначає критичні сфери та галузі, де ЄС хоче мати більше контролю над своїми даними. Це є частиною ширших зусиль, спрямованих на зменшення залежності від іноземних технологій та побудову об’єднаної технологічної та кіберіндустрії в Європі.

"Ми не хочемо мати ризикованих залежностей у жодних критично важливих сферах. Це не означає, що ми плануємо робити все самостійно. Коли у нас самих немає певних можливостей, ми дуже охоче співпрацюємо з однодумцями для побудови стійких ланцюгів постачання", – додала єврокомісарка.

Нагадаємо, цього місяця європейська комісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Марія Луїс Албукерке заявила, що Європа повинна зберігати контроль над ключовими технологіями.

Нагадаємо, наприкінці вересня масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів.