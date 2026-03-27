У Німеччині Ліва партія заявила про атаку російськомовних хакерів на свій штаб

Федеральний директор Лівої партії Німеччини Яніс Елінг публічно оголосив про "серйозну кібератаку" на ІТ-системи штаб-квартири партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Партія виявила кібератаку вчора, в четвер, і негайно відреагувала на неї. Частину ІТ-інфраструктури було виведено в офлайн, щоб запобігти подальшому пошкодженню", – пояснив Елінг.

Попередні висновки вказують на те, що база даних членів партії не постраждала. Однак зловмисники, вочевидь, отримали доступ до конфіденційної внутрішньої інформації, а персональні дані співробітників також могли бути скопійовані.

Початкові ознаки вказують на те, що атаку здійснило російськомовне угруповання Qilin, відоме своїми атаками з вимогами викупу. "За наявною інформацією, зловмисники мають на меті опублікувати конфіденційні дані всередині партійної організації, а також особисту інформацію співробітників штаб-квартири партії", – заявили в партії.

"Чи вдасться їм це зробити, і якщо так, то в якій мірі, наразі неможливо оцінити", – додали там.

Як пояснює Елінг, атака була зафіксована всередині партії в четвер, і тоді ж було винесено попередження від органів безпеки. Відтоді керівництво партії подало заяву про кримінальне правопорушення та поінформувало своїх співробітників. Наразі вони працюють зі спеціалістами з безпеки над відновленням працездатності федеральної штаб-квартири.

Група вимагачів, яку Ліва партія вважає відповідальною за атаку, добре відома в колах безпеки. У жовтні минулого року компанія Cisco Talos, що спеціалізується на ІТ-безпеці, у своєму звіті назвала її "однією з найпотужніших у світі груп, що займаються вимаганням".

За повідомленнями, лише в серпні 2025 року Qilin здійснила 104 кібератаки на цілі по всьому світу. Угруповання застосовує поширену нині тактику подвійного вимагання. Після успішної атаки вони не лише вимагають гроші за розблокування зашифрованих комп'ютерів, але й погрожують опублікувати викрадені дані на своєму "сайті витоків" у даркнеті, якщо викуп не буде отримано. Міжнародні організації наполегливо рекомендують не виконувати такі вимоги.

