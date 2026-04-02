США і Британія узгодили фармацевтичну угоду

Велика Британія та США у четвер, 2 квітня, узгодили повний текст угоди про партнерство між країнами у фармацевтичній галузі, в якій визначено умови, за якими ліки британського виробництва будуть ввозитися до Сполучених Штатів без мита.

Про це заявив міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Ця угода йде у рамках ширшого торговельного договору між США та Великою Британією, підписаного минулого року Вона зобов'язує Вашингтон застосовувати нульовий тариф на британський експорт фармацевтичної продукції щонайменше протягом трьох років.

Положення щодо фармацевтичних препаратів обговорювалися окремо від ширшої торговельної угоди між США та Великою Британією.

Відтак британський уряд заявив, що ця угода зробить Велику Британію єдиною країною, яка матиме безмитний доступ до ринку США для ліків.

Кайл зазначив, що це партнерство підтримає провідний у світі фармацевтичний сектор країни та захистить робочі місця для висококваліфікованих фахівців, додавши, що це демонструє міцність економічних відносин між США та Великою Британією.

Нагадаємо, нещодавно посол США у Великій Британії Воррен Стівенс заявив, що відставка Пітера Мендельсона з посади посла у США "уповільнила" прогрес у торговельних переговорах між країнами.

