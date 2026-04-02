США и Великобритания заключили соглашение в фармацевтической сфере

Великобритания и США в четверг, 2 апреля, согласовали полный текст соглашения о партнерстве между странами в фармацевтической отрасли, в котором определены условия, на которых лекарства британского производства будут ввозиться в Соединенные Штаты без пошлин.

Об этом заявил министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Это соглашение входит в рамки более широкого торгового договора между США и Великобританией, подписанного в прошлом году. Оно обязывает Вашингтон применять нулевой тариф на британский экспорт фармацевтической продукции как минимум в течение трех лет.

Положения, касающиеся фармацевтических препаратов, обсуждались отдельно от более широкого торгового соглашения между США и Великобританией.

В результате британское правительство заявило, что это соглашение сделает Великобританию единственной страной, которая будет иметь беспошлинный доступ к рынку США для лекарств.

Кайл отметил, что это партнерство поддержит ведущий в мире фармацевтический сектор страны и защитит рабочие места для высококвалифицированных специалистов, добавив, что это демонстрирует прочность экономических отношений между США и Великобританией.

Напомним, недавно посол США в Великобритании Уоррен Стивенс заявил, что отставка Питера Мендельсона с поста посла в США "замедлила" прогресс в торговых переговорах между странами.

Читайте также: "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Великобритании.