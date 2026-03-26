Посол США: відставка Мендельсона загальмувала торговельні переговори з Британією

Посол США у Великій Британії Воррен Стівенс заявив, що відставка Пітера Мендельсона з посади посла у США "уповільнила" прогрес у торговельних переговорах між країнами.

Про це він сказав під час бізнес-конференції у Лондоні, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Стівенс заявив, що відставка Мендельсона у вересні минулого року через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном "ймовірно, уповільнила процес" переговорів щодо остаточного узгодження Угоди про економіку та процвітання, підписаної в травні минулого року.

"Я дуже вдячний Пітеру за цю угоду [про торгівлю між Великою Британією та США], тому що я насправді зателефонував йому і сказав: "Послухай, вам усім треба рухатися швидше, ніж ви рухаєтеся зараз". І буквально наступного дня ми маємо рамкову угоду, яка була підписана в Овальному кабінеті", – сказав він.

Хоча Стівенс зазначив, що угода закріплює "найнижчі" тарифи серед усіх торговельних партнерів США, він закликав Велику Британію рухатися швидше у завершенні наступного етапу переговорів.

"Ніхто не потискає руки на знак угоди, а потім відмовляється надати обіцяний продукт. Люди домовляються про умови, а потім реалізують угоду, щоб принести прибуток обом своїм бізнесам", – наголосив він.

Стівенс зазначив, що зараз він "регулярно" спілкується та обмінюється повідомленнями з наступником Мендельсона, Крістіаном Тернером, який обійняв цю посаду минулого місяця.

Як зазначається, юридичний текст фармацевтичної угоди, за якою Велика Британія має збільшити витрати на передові ліки, ще доопрацьовується, а США ще не скасували 25-відсоткові мита на британську сталь.

Велика Британія також наполягає на скасуванні мит на експорт шотландського віскі.

Тим часом прогрес щодо Угоди про технологічне процвітання, укладеної під час другого державного візиту Трампа у вересні минулого року, був призупинений у грудні, оскільки США вимагали від Лондона дотримання умов Угоди про економічне партнерство.

Як відомо, 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать про те, що радники прямо вказували прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона з Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

Того ж дня Стармер заявив, що призначити Мендельсона послом Британії у США було його помилкою.

