Президент США Дональд Трамп укотре закликав Іран укласти угоду про припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп закликав Іран укласти угоду, поки "не стало надто пізно". Він також опублікував відео, де видно, як авіаудар руйнує міст, що з'єднує Тегеран із містом Кередж.

"Найбільший міст Ірану впав і більше ніколи не буде використаний. Далі – більше! Ще є час укласти угоду, поки не стало надто пізно. Інакше від того, що все ще могло б стати великою країною, нічого не залишиться", – заявив американський президент.

Нагадаємо, видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.