Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран заключить соглашение о прекращении огня.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп призвал Иран заключить соглашение, пока "не стало слишком поздно". Он также опубликовал видео, на котором видно, как авиаудар разрушает мост, соединяющий Тегеран с городом Кередж.

"Самый большой мост Ирана рухнул и больше никогда не будет использоваться. Дальше – больше! Еще есть время заключить соглашение, пока не стало слишком поздно. Иначе от того, что все еще могло бы стать великой страной, ничего не останется", – заявил американский президент.

Напомним, издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.