На виборах в Болгарії порахували 78%: проросійський Радев зберігає впевнене лідерство

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева продовжує впевнено лідирувати після обробки 78,24% протоколів на дострокових парламентських виборах.

Про це свідчать дані Центрвиборчкому Болгарії.

Згідно з оновленими даними, "Прогресивна Болгарія" лідирує з переконливим результатом у 44,48%.

Крім того, до парламенту нового скликання проходять: "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (13,65%), ГЄРБ-СДС (13,18%), ДПС ("Рух за права і свобод"и) Деляна Пеєвського (5,85%), а також ще одна проросійська політсила "Відродження" (4,43%).

Трохи нижче 4-відсоткового бар'єра опинилися МЕЧ з 3,28% голосів, "Велич" з 3,18%, "БСП – Об'єднані ліві" з 3,03% і "Сяйво", за яку проголосували 3,05% виборців.

За попередніми результатами, партія "Прогресивна Болгарія" може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті нового скликання.

Румен Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

