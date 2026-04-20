Вибори у Болгарії: партія експрезидента Радева може отримати монобільшість

Центрвиборчком Болгарії оприлюднив результати підрахунку 22,25% протоколів, відповідно до яких партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева отримує 44,24% голосів. З урахуванням перерозподілу голосів, такий результат може забезпечити Радеву одноосібну більшість.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Центрвиборчкому Болгарії.

Відповідно до результатів підрахунку 22,25% протоколів, на другому місці – прозахідний блок "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (15,41%). На третьому місці – блок ГЕРБ – СДС (12,45%).

Також до Народних зборів (парламенту) Болгарії проходять відверто пропутінська партія "Відродження" (4,84), а також партія ДПС (Рух за права і свободи) Деляна Пеєвські (4,08%). Натомість Болгарська соціалістична партія може не пройти до парламенту – за них віддало голоси лише 2,98%.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, "Прогресивна Болгарія" Румена Радева отримує результат на рівні 37-38%, що не дає їм більшості. Втім, Румен Радев може без проблем сформувати коаліцію із "Відродженням", що є найгіршим сценарієм для України

Нагадаємо, нинішні вибори стали 8 достроковими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років. Явка на них склала 48,5 %.

Нагадаємо, напередодні дня виборів країна звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку Росії. А станом на 16-30 19 квітня Міністерство внутрішніх справ Болгарії отримало 328 повідомлень про можливі фальсифікації на виборах.

Також у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед виборами.

