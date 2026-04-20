Проросійський експрезидент Болгарії прокоментував свою перемогу на виборах

Лідер партії "Прогресивна Болгарія" і колишній президент Румен Радев висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Радев особливо відзначив людей, які вже майже десять років незмінно перебувають поруч із ним, а також усю свою команду.

За його словами, активна участь у голосуванні показала, що апатію можна подолати, але недовіра до болгарської політики залишається високою.

"Прогресивна Болгарія" перемагає беззаперечно. Це перемога надії над недовірою, свободи над страхом. Нарешті це перемога і моралі. Люди відкинули самовдоволення та зарозумілість старих партій. Не піддалися брехні та маніпуляціям. Дякую за довіру! Про все інше ми поговоримо після остаточних результатів", – написав Радев.

За попередніми результатами, партія "Прогресивна Болгарія" може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті нового скликання.

Нинішні вибори стали восьмими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років. Явка на них склала 48,5%.

Нагадаємо, напередодні дня виборів країна звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку Росії. А станом на 16:30 19 квітня Міністерство внутрішніх справ Болгарії отримало 328 повідомлень про можливі фальсифікації на виборах.

Також у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед виборами.

