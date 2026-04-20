На выборах в Болгарии посчитали 78%: пророссийский Радев сохраняет уверенное лидерство

Партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева продолжает уверенно лидировать после обработки 78,24% протоколов на досрочных парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Болгарии, сообщает "Европейская правда".

Согласно обновленным данным, "Прогрессивная Болгария" лидирует с убедительным результатом в 44,48%.

Кроме того, в парламент нового созыва проходят: "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (13,65%), ГЕРБ-СДС (13,18%), ДПС ("Движение за права и свободы") Деляна Пеевского (5,85%), а также еще одна пророссийская политсила "Возрождение" (4,43%).

Чуть ниже 4-процентного барьера оказались МЕЧ с 3,28% голосов, "Величие" с 3,18%, "БСП – Объединенные левые" с 3,03% и "Сияние", за которую проголосовали 3,05% избирателей.

По предварительным результатам, партия "Прогрессивная Болгария" может обеспечить себе единоличное большинство в парламенте нового созыва.

Румен Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, которые поддержали его партию на досрочных парламентских выборах.

