Проросійський Додон порадів через перемогу друзів РФ у Болгарії

Колишній президент Молдови Ігор Додон привітав експрезидента Болгарії Румена Радева із переконливою перемогою його партії на дострокових парламентських виборах.

Про це Додон написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що результат партії "Прогресивна Болгарія" – "свідчення широкої підтримки населенням визначених ним пріоритетів та курсу на зміцнення державності, соціальної справедливості, національних інтересів, відновлення діалогу з Росією, а також на більш прагматичний і виважений підхід Європейського Союзу до прийняття рішень".

"Ці пріоритети близькі й нам, соціалістам. Впевнений, що зміцнення позицій патріотичних сил сприятиме стабільності, розвитку та захисту інтересів громадян Болгарії", – написав Додон.

За даними Центрвиборчкому Болгарії, Прогресивна Болгарія" лідирує з переконливим результатом у 44,48%.

Румен Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

Більше про вибори в Болгарії читайте в матеріалі "ЄвроПравди": Новий фаворит Кремля та угода з Україною: головне про вибори у Болгарії.