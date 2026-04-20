Пророссийский Додон порадовался из-за победы друзей РФ в Болгарии

Бывший президент Молдовы Игорь Додон поздравил экс-президента Болгарии Румена Радева с убедительной победой его партии на досрочных парламентских выборах.

Об этом Додон написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что результат партии "Прогрессивная Болгария" – "свидетельство широкой поддержки населением определенных им приоритетов и курса на укрепление государственности, социальной справедливости, национальных интересов, восстановление диалога с Россией, а также на более прагматичный и взвешенный подход Европейского Союза к принятию решений".

"Эти приоритеты близки и нам, социалистам. Уверен, что укрепление позиций патриотических сил будет способствовать стабильности, развитию и защите интересов граждан Болгарии", – написал Додон.

По данным Центризбиркома Болгарии, "Прогрессивная Болгария" лидирует с убедительным результатом в 44,48%.

Румен Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, которые поддержали его партию на досрочных парламентских выборах.

