Більшість литовців вважають, що матеріальні стимули сприятимуть зростанню народжуваності

Більшість литовців вважають, що матеріальні стимули для родин з більш як однією дитиною справді можуть заохотити до розширення сім’ї.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Так, приблизно 20% вважають, що дієвим стимулом буде зниження податків для родин з дітьми.

17% припускають, що дієвим заходом буде підвищення відповідних соціальних виплат.

Дещо менша кількість респондентів вважають найдієвішим стимулом покращення умов для того, щоб батьки могли поєднувати роботу і догляд за дітьми (гнучкіші можливості на рівні законодавства, покращення доступності дитсадків, подовження декретних відпусток, виплата допомоги на оплату послуг догляду за дитиною тощо).

Лише 6% опитаних вважають, що ніякі з цих заходів не допоможуть покращити ситуацію з народжуваністю; 13% не визначилися з думкою або не захотіли відповідати.

Водночас фахівці, коментарями якими доповнюють статтю, вказують на те, що матеріальні стимули точно не є панацеєю, оскільки пов’язані з батьківством виклики – це не лише фінансові питання.

Опитування замовили після ініціативи президента Литви про щомісячні доплати для родин, у яких з’являється більше однієї дитини.

З демографічними викликами в останнє десятиліття зіткнулися більшою чи меншою мірою усі європейські країни, що змушує уряди шукати варіанти заохочення до батьківства. Так, на Мальті вирішили знизити податки для батьків у родинах з двома дітьми і більше.

Євростат прогнозує скорочення населення країн ЄС до кінця століття на 11,7%.