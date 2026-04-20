Большинство литовцев считают, что материальные стимулы будут способствовать росту рождаемости
Большинство литовцев считают, что материальные стимулы для семей с более чем одним ребенком действительно могут поощрить к расширению семьи.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Опрос по заказу общественного вещателя свидетельствует, что большинство литовцев верят в действенность материальных стимулов для того, чтобы поощрять семьи иметь больше детей и изменить тенденцию с рождаемостью.
Так, примерно 20% считают, что действенным стимулом будет снижение налогов для семей с детьми.
17% предполагают, что действенной мерой будет повышение соответствующих социальных выплат.
Несколько меньшее количество респондентов считают действенным стимулом улучшение условий для того, чтобы родители могли совмещать работу и уход за детьми (гибкие возможности на уровне законодательства, улучшение доступности детсадов, продление декретных отпусков, выплата помощи на оплату услуг по уходу за ребенком и т.д.).
Только 6% опрошенных считают, что никакие из этих мер не помогут улучшить ситуацию с рождаемостью; 13% не определились с мнением или не захотели отвечать.
В то же время специалисты, комментариями которыми дополняют статью, указывают на то, что материальные стимулы точно не являются панацеей, поскольку связанные с родительством вызовы – это не только финансовые вопросы.
Опрос заказали после инициативы президента Литвы о ежемесячных доплатах для семей, в которых появляется более одного ребенка.
С демографическими вызовами в последнее десятилетие столкнулись в большей или меньшей степени все европейские страны, что заставляет правительства искать варианты поощрения к отцовству. Так, на Мальте решили снизить налоги для родителей в семьях с двумя детьми и более.
Евростат прогнозирует сокращение населения стран ЕС к концу века на 11,7%.