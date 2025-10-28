Мальта знижує податки для батьків у спробі підняти народжуваність

Мальта у понеділок оголосила про зниження податків для батьків, які мають двох або більше дітей, у межах урядових зусиль подолати демографічний спад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Міністр фінансів Клайд Каруана заявив у парламенті, що надзвичайно низький рівень народжуваності серед корінного населення середземноморського острова є "найбільшим викликом", перед яким стоїть країна.

"Ми повинні заохочувати більше сімей мати принаймні двох дітей", – сказав Каруана, представляючи бюджет Мальти на 2026 рік.

Згідно зі звітом статистичного агентства ЄС Eurostat, оприлюдненим цього року, у 2023 році Мальта мала найнижчий рівень народжуваності в Євросоюзі – 1,06 дитини на жінку.

Попри щільну заселеність – близько 1704 особи на квадратний кілометр, майже третину населення Мальти становлять іноземні працівники та їхні родини.

Каруана повідомив, що з 2026 року батьки двох і більше дітей не сплачуватимуть податок на дохід із перших 18 500 євро на кожного з батьків. До 2028 року ця сума зросте до 30 тисяч євро.

Податкові пільги діятимуть, поки дітям не виповниться 23 роки.

Ця схема схожа на ту, яку у вересні запровадила Польща, звільнивши від оподаткування родини з принаймні двома дітьми та доходом до 32 973 євро.

Нагадаємо, у вересні Греція оголосила пакет заходів на 1,6 млрд євро, щоб подолати демографічний спад.

У Франції нині – рекордна кількість пенсіонерів, а Італії пророкують скорочення працездатного населення на 20% за 25 років.