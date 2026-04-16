Згідно з новим прогнозом Євростату до 2100 року населення ЄС скоротиться на 11,7%, або на 53 мільйони осіб.

Відповідний прогноз був опублікований у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що до 2029 року населення ЄС навіть трохи збільшиться, досягнувши піка в 453 мільйони осіб.

Однак після цього ЄС увійде в період тривалого спаду, і до кінця століття чисельність населення скоротиться до менше ніж 400 мільйонів осіб: буде менше молоді та дорослих працездатного віку, а частка людей старше 80 років збільшиться більш ніж удвічі порівняно з нинішнім показником.

Серед причин вказується той факт, що у європейців народжується все менше дітей. Коефіцієнт народжуваності знизився до приблизно 1,3 дитини на одну жінку, що значно нижче рівня відтворення населення. Цей показник продовжує падати.

Повідомляли також, що за прогнозами Міносвіти Франції, до 2035 року в країні буде на понад півтора мільйона менше школярів – через спад народжуваності.

Відчутне зниження народжуваності у Франції почалося з 2010 року. У 2025 році кількість смертей в країні перевищила кількість народжень вперше з кінця Другої світової війни. Населення "метропольної" території Франції у 2025 році становило приблизно 66 млн осіб.

З такими викликами зіткнулися більшою чи меншою мірою усі європейські країни, що змушує уряди шукати варіанти заохочення до батьківства. Так, на Мальті вирішили знизити податки для батьків у родинах з двома дітьми і більше.

Президент Литви пропонує встановити щомісячні доплати для родин, у яких з’являється більше однієї дитини.