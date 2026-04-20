У Європарламенті закликають Норвегію більше допомагати Україні на тлі енергетичних прибутків

Окремі депутати Європарламенту звертають увагу на те, що Норвегія через збіг обставин заробляє набагато більше на експорті енергоресурсів, та закликають країну спрямувати більші кошти на підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", їхні коментарі наводить NRK.

Кілька депутатів Європарламенту зазначили, що Норвегія, чиї компанії за збігом обставин отримують ще більші прибутки, мала би проявити відповідальність і поділитися грошима.

"Зараз потрібно подивитися на цю ситуацію зі становища України – якій також доводиться долати виклики з підвищенням цін, щоб обороняти свою країну… Сподіваюся, усі країни, які мають фінансову можливість посилити підтримку України, зроблять це. І зрозуміло, що Норвегія з останніми ціновими тенденціями має нову можливість", – зазначає шведська євродепутатка Карін Карлсбро з ліберальної групи Renew Europe.

Німецький євродепутат від "Зелених" Расмус Андерссен зазначає, що за умов таких цін на енергоносії доречно розглядати додаткові податки з прибутків нафтогазових компаній, у тому числі норвезької Equinor.

Міністр фінансів Єнс Столтенберг у письмовому коментарі з цього приводу зазначив, що надприбутки норвезьких компаній в умовах кризи – лише один бік медалі.

"Коли ціни на нафту зростають – наші нафтові доходи зростають, але коли ціни на акції знижуються, то знецінюються і заощадження пенсійного фонду. Пенсійний фонд у 5 разів більший, ніж вартість усіх запасів нафти й газу, які ще залишаються у Норвегії. І якщо турбулентність у світі продовжить послаблювати перспективи тисяч компаній, де Норвегія має акції – то "падіння" нашого фонду буде значно більшим, ніж вигода від більших доходів з нафти. Тож Норвегія у всіх сенсах виграє від світу, де панують мир і стабільність, і ми активно працюємо над тим, щоб посприяти такому стану справ", – прокоментував Столтенберг.

Він також акцентував, що Норвегія вже надає Україні у понад 10 разів більшу допомогу, ніж інші європейські партнери, відносно розміру своєї економіки.

Раніше повідомляли, що у 2026 році загальна сума фінансової підтримки від Норвегії для України сягне 19 млрд євро.

