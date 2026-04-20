В Европарламенте призывают Норвегию больше помогать Украине на фоне энергоприбылей

Некоторые депутаты Европарламента обращают внимание на то, что Норвегия по стечению обстоятельств зарабатывает гораздо больше на экспорте энергоресурсов, и призывают страну направлять больше средств на поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", их комментарии приводит NRK.

Несколько депутатов Европарламента отметили, что Норвегия, чьи компании в силу стечения обстоятельств получают еще большую прибыль, должна проявить ответственность и поделиться заработанным.

"Сейчас нужно посмотреть на эту ситуацию с позиции Украины – которой также приходится преодолевать вызовы, связанные с ростом цен, чтобы защищать свою страну… Надеюсь, все страны, которые имеют финансовую возможность усилить поддержку Украины, сделают это. И понятно, что у Норвегии с последними ценовыми тенденциями появилась новая возможность", – отмечает шведская евродепутат Карин Карлсбро из либеральной группы Renew Europe.

Немецкий евродепутат от "Зеленых" Расмус Андерссен отмечает, что в условиях таких цен на энергоносители уместно рассматривать дополнительные налоги на прибыль нефтегазовых компаний, в том числе норвежской Equinor.

Министр финансов Йенс Столтенберг в письменном комментарии по этому поводу отметил, что сверхприбыли норвежских компаний в условиях кризиса – лишь одна сторона медали.

"Когда цены на нефть растут – наши нефтяные доходы растут, но когда цены на акции снижаются, то обесцениваются и сбережения пенсионного фонда. Пенсионный фонд в 5 раз превышает стоимость всех запасов нефти и газа, которые еще остаются в Норвегии. И если турбулентность в мире продолжит ослаблять перспективы тысяч компаний, в которых Норвегия имеет акции, – то падение нашего фонда будет значительно больше, чем выгода от более высоких доходов от нефти. Поэтому Норвегия во всех смыслах выигрывает от мира, где царят мир и стабильность, и мы активно работаем над тем, чтобы способствовать такому положению дел", – прокомментировал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что Норвегия уже предоставляет Украине более чем в 10 раз большую помощь, чем другие европейские партнеры, относительно размера своей экономики.

Ранее сообщалось, что в 2026 году общая сумма финансовой поддержки от Норвегии для Украины достигнет 19 млрд евро.

