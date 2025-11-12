У 2026 році загальна сума фінпідтримки від Норвегії для України сягне 19 млрд євро

До кінця 2026 року фінансова підтримка України з боку Норвегії в цілому становитиме понад 19,4 млрд євро (227 млрд норвезьких крон).

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила державний секретар Міністерства фінансів Норвегії Еллен Рейтан.

Загальний розмір фінансової підтримки від Норвегії для України у 2026 перевищить 19 млрд євро.

"Мир у Європі та майбутнє України як суверенної держави й надалі залежать від військової та цивільної підтримки для захисту від російської агресії. Надзвичайно важливо, що коаліція країн об’єднується, щоб забезпечити нове фінансування для задоволення військових потреб України", – заявила держсекретар Рейтан.

Вона наголосила, що Норвегія робить суттєвий внесок до спільних зусиль з підтримки України.

"З урахуванням суми, запропонованої в бюджеті на наступний рік, уряд Норвегії виділив понад 227 мільярдів норвезьких крон на військову та цивільну підтримку України", – повідомила Еллен Рейтан.

Відповідаючи на питання щодо можливої участі Норвегії в проєкті надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії, зокрема, в плані можливості надання гарантій, Рейтан зауважила, що у Норвегії стежать за розвитком подій і продовжують діалог з Євросоюзом.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг в інтерв’ю заявив, що Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для України, але не готова гарантувати одноосібно весь кредит для України.

Раніше міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік анонсував рішення про виділення $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби України.

Також Норвегія оголосила, що надасть Україні $150 млн на підтримку енергетики.

Окрім цього, Норвегія передасть Сумщині міст, який незабаром буде зібраний у Миколаївській територіальній громаді Сумського району, а також медичне обладнання на суму 2 млн євро.